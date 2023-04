San Prospero, palazzina occupata da clandestini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I carabinieri di Carpi, di San Prospero e Cavezzo, insieme al personale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’area Nord, hanno proceduto al controllo di una struttura condominiale, risultata abusivamente occupata.

All’interno sono state sorprese tre persone straniere, irregolari in Italia, di età compresa tra i 23 e i 34 anni. Al termine delle verifiche sull’identità personale, le tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per invasione di edifici, danneggiamento e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, avviando contestualmente le procedure amministrative per l’espulsione.

Terminate le attività di controllo, la struttura è stata rimessa nella disponibilità della proprietà, la quale ha provveduto immediatamente a ripristinarne l’inaccessibilità e la messa in sicurezza.