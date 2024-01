Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'incidente è avvenuto sulla Canaletto in corrispondenza dell'incrocio con via Olmo: una Fiat Panda che procedeva in direzione di Medolla ha travolto il pedone che pare stesse attraversando la strada.Il 46enne di origine pakistana Nasar Mehmood residente a Carpi, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita: nella mattinata di oggi si è spento.