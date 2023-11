Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 20 novembre, alle 18.30, all’Auditorium Volmer Fregni in via I maggio a San Prospero. Dopo l’introduzione a cura del sindaco Borghi e della direttrice Ferraresi, Giuseppe Licitra della Direzione medica del Santa Maria Bianca di Mirandola proporrà una panoramica delle progettualità ospedaliere, successivamente il focus sarà incentrato su due reparti: Medicina Interna, con la relazione del direttore Fabio Gilioli, e Ortopedia e Traumatologia, con l’intervento del direttore Calogero Alfonso.Spazio anche all’offerta territoriale, con gli interventi di Margherita Di Pietro, medico di medicina generale, e Mary Guerzoni, responsabile organizzativo delle Case della Comunità del Distretto di Mirandola.