Sanità, Bonaccini irride Corti ma sbaglia. Dati del 2016, ante Pavullo

'Sentite questa: tal senatore Corti, leghista, dice che avrei fallito sulla sanità. Qualcuno lo informi che mesi fa il primo Governo Conte, quello con Salvini vicepremier e la Lega in maggioranza, ci ha insigniti quale regione benchmark a livello nazionale, cioè con la migliore sanità pubblica. Per la precisione. E adesso torno ad occuparmi di cose serie'. Con queste parole sprezzanti il presidente della Regione Emilia Romagnareplica all' intervento del senatore Lega , irridendolo a 'mo di barzeletta. Sentite questa...Ma, al di là dei modi, chi ha ragione? Ricordiamo semplicemente alcuni dati di fatto:Benchmark (che altro non significa che parametro di riferimento) sulla base dei dati di perfomance 2016 e su questo vi fu anche una polemica delle Regioni stesse. Datidell'ospedale di Pavullo, Borgotaro e Castelnovo Monti avvenuti nel 2017 , chiusure citate da Corti. Per essere chiari: nel 2016 a Pavullo nacquero 197 bimbi contro gli 0 attuali. In secondo luogodietro a Umbria e Piemonte. Infinea individuare la terna 'Benchmark' della quale fa parte appunto l'Emilia Romagna.Questo per la precisione. Appunto.