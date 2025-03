Sanità Pavullo: il punto prelievi cambia sede

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Punto Prelievi di Pavullo cambia casa. Da venerdì 7 marzo la nuova sede del servizio sarà attiva presso l’Ospedale di Pavullo, con accesso dall’ingresso laterale dove è ubicata la farmacia.

Il trasferimento dalla vecchia sede in Galleria Aldo Moro risponde all’esigenza di inserire il servizio all’interno del contesto ospedaliero in uno spazio di proprietà dell’azienda sanitaria.

Per consentire le operazioni di trasloco delle attrezzature dell’ambulatorio, il servizio prelievi sarà sospeso giovedì 6 marzo.

La nuova sede del Punto Prelievi sarà operativa sempre ad accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e il sabato dalle 7 alle 9.