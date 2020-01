S.Antonio, domenica la benedizione degli animali a Gaiato di Pavullo

Si rinnova domenica 19 gennaio 2020, presso il piazzale antistante la chiesa di Gaiato di Pavullo, dopo la messa, l'antico rito della benedizione degli animali, in occasione della festività di S.Antonio, protettore degli animali. Al termine della Santa Messa delle ore 10, partecipata anche dagli animali insieme ai loro accompagnatori, decine tra cani, gatti, asini, cavalli, conigli e animali da cortile si riuniranno anche quest'anno per ricevere la benedizione dal sacerdote.

Negli anni l'iniziativa, che ha riportato alla luce un'antico rito di origine contadina, non manca di attirare centinaia di persone, molte della quali accompagnate dai loro piccoli e grandi amici animali.

Per festeggiare, al termine della cerimonia, il comitato parrocchiale di Gaiato preparerà e distribuirà ai presenti crescentine, ciacci, borlenghi e vin brulè con offerta libera. Il ricavato andrà interamente devoluto per la copertura delle spese già sostenute ed ancora da sostenere per i lavori di riparazione della chiesa, seriamente danneggiata dalle ultime ondate di maltempo e dalla tromba d'aria di due anni fa

Negli ultimi anni l’evento ha suscitato sempre maggiore interesse e partecipazione. Per l’occasione è usanza, pienamente rispettata nelle scorse edizioni da tutti i partecipanti, agghindare a festa gli animali da benedire, con un fiocco rosso.