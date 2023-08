Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una data doppiamente particolare per la comunità stuffionese perchè proprio quest'anno ricorre il 400esimo anniversario della Madonna di Montserrat custodita all'interno della chiesa. Era infatti il 1623 quando il parroco del paese, don Vincenzo Muzzarelli, volle accogliere ufficialmente l'immagine sacra nella chiesa parrocchiale traslandola da un tronco di un rovere in una strada di campagna, la Muzza.E a quattro secoli di distanza, grazie all'impegno di un gruppo di fedeli, è stato anche realizzato un rosario celebrativo. 'Circa un anno fa abbiamo avuto quasi in contemporanea, l'idea, l'ispirazione, di fare qualcosa di speciale per la Madonna alla quale siamo molto devoti proprio in occasione del 400esimo anniversario del ritrovamento di questa effige - spiegano Fabrizio Guicciardi e Giorgio Mattioli -. Ci siamo impegnati nella ricerca e nella lettura degli scritti antichi per conoscere più approfonditamente la storia di questa immagine sacra. La tradizione vuole che quando l'effige fu tolta dalla pianta le formiche che avevano il formicaio nel tronco la seguirono in sette file fino all'altare in cui venne poi collocata. Da lì la realizzazione del rosario in sette colori diversi in ricordo delle sette file di formiche'.