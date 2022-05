Sassuolo: in auto con droga e senza patente, ma con reddito di cittadinanza

Aveva in auto un quantitativo di hashish e cocaina che andava ben oltre il possibile uso personale. Elemento che ha fatto scattare subito per lui l'arresto con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Ma le irregolarità non si fermavano lì. L'uomo viaggiava senza patente, mai posseduta ed è risultato percettore di reddito di cittadinanza. Si tratta di un 33enne di origine marocchina, fermato nel corso di un controllo stradale dal personale della Polizia Locale di Sassuolo.Oltre alla sanzione amministrativa, il mancato possesso della patente gli è costato anche il sequestro dell'auto.

