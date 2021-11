Sassuolo: 105 denunce 12 arresti dalla Polizia di Stato da inizio anno

Sono 7395 le persone controllate, di cui 105 denunciate a piede libero e 12 in stato di arresto, 537 gli interventi effettuati dalle Volanti e 252 i controlli amministrativi esperiti dal personale del Commissariato di Polizia di Sassuolo.Gli sportelli del Commissariato hanno trattato direttamente 1110 pratiche per il rilascio di passaporti, 353 per il rilascio/rinnovo di porto di fucile e 1572 in materia di immigrazione.Dati forniti nel corso della visita che il Questore di Modena Silvia Burdese ha fatto struttura di Polizia Sassolese dove ha incontrato il personale in servizio.Unitamente al Dirigente Vice Questore Aggiunto Fabio Pecoraro, dopo un sopralluogo in centro ed in diverse zone della città, è stato fatto un punto sulla situazione della sicurezza del comune, definendo obiettivi, priorità e strategie d’azione per una più efficace attività di prevenzione e repressione dei reati.