Sassuolo: 210 multe con lo scout speed a San Michele

Una sanzione al giorno in media per superamento dei limiti di velocità, con la maggior parte (142), di chi gli ha infranti, nel tratto di via San Michele località di Sassuolo dove è attivo lo scout speed, il sofisticato sistema di rilevamento della velocità, che lo ha fatto superando ma non oltre i 40 km/h il limite stesso. In totale sono 210, in media una al giorno se condiseriamo l'installazione del dispositivo lo scorso gennaio, gli automobilisti pizzicati mentre superavano i limiti di velocità in quel tratto.

Sono 62 coloro che hanno superato il limite aggiungendo alla velocità rilevata tra i 40 ai 60 km/h, mentre sono sei coloro che hanno superato il limite di oltre 60 km/h incappando nel ritiro immediato della patente.



I dari sono stati diffusi oggi dalla Polizia Municipale del Comune di Sassuolo