Sassuolo, 33enne in escandescenza distrugge vetrina del commissariato

Momenti di tensione ieri in commissariato a Sassuolo. Un sassolese di 33 anni - con già diagnisticati problemi psichici - si è presentato in commissariato chiedendo un permesso speciale per gli Stati Uniti. Di fronte alla risposta non rispondente alle sue previsioni, l'uomo ha preso un palo della segnaletica provvisoria e ha distrutto le vetrine del commissariato. E' stato trasportato nel reparto di psichiatria dell'ospedale.Sempre ieri, a Modena, un 24enne modenese incensurato è stato fermato dalla polizia in via Palatucci, davanti alla questura. Sull'auto gli agenti hanno trovato mezzo chilo di marijuana. L'uomo è stato arrestato.