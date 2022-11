Sassuolo: 350 grammi di droga trovata da Carabinieri e Polizia Locale

In due distinte operazioni i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e gli agenti della Polizia Locale hanno recuperato allo spaccio 350 grammi di sostanze stupefacenti. Duecento a seguito di una operazione dei Carabinieri che hanno arrestato un uomo di 50 anni. Mostrando comporatamento nervoso alla vista dei militari è stato sottoposto ad un controllo mentre era alla guida di un monopattino. Addosso gli sono stati rinvenuti addosso 2 panetti di hashish per un totale di due etti, e 30 euro in contanti. Tutto sequestrato. Arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tradotto presso il carcere di Modena.Sempre a Sassuolo, in una operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale e dedicata al contrasto al consumo di stupefacenti messa a segno con l'ausilio del cane antidroga Hector, sono stati trovati nascosti in un'area urbana degradata 150 grammi di hashish.“Si tratta di iniziative che – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - verranno periodicamente intraprese per garantire una costante presenza sul territorio di uomini e dotazioni al fine di rendere più vivibile la nostra città”.