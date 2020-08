Sassuolo, 48enne aggredito e pestato in strada: tre 20enni denunciati

La sera del 23 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, su richiesta di un 48enne di origine marocchine, erano intervenuti in via Radici in Monte di Sassuolo. L’uomo, ferito al volto e con diverse contusioni al corpo, lamentava di essere stato vittima di aggressione.In base al suo racconto mentre stava camminando da solo in strada, tre suoi connazionali lo avevano aggredito selvaggiamente con calci e pugni. L'uomo era stato trasportato all'ospedale e ricoverato per i traumi al volto tra cui la rottura del setto nasale.Nonostante la mancata collaborazione della vittima, i carabinieri grazie alle loro indagini sono riusciti a risalire all’identità degli autori dell’aggressione. I tre sono stati individuati e raggiunti dai militari. Hanno tutti poco più di 20 anni e sono stati identificati anche grazie alle riprese dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. I tre, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per lesioni aggravate. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire il vero movente dell’aggressione