Sassuolo, 48enne straniero arrestato per tentata rapina

La polizia di Sassuolo ha arrestato un cittadino straniero di 48 anni per tentata rapina.Sorpreso, nella serata di sabato scorso, dal responsabile di un esercizio commerciale in centro storico nel tentativo di sottrarre alcune magliette nascondendole all’interno di una borsa, l’uomo inizialmente ha ammesso le proprie responsabilità restituendo il maltolto. Resosi, poi, conto che il dipendente del negozio avrebbe comunque richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine, al fine di guadagnarsi la fuga, lo ha strattonato facendolo cadere a terra.La vittima è comunque riuscita ad inseguirlo, fornendo indicazioni agli agenti che lo hanno rintracciato e fermato in una tabaccheria in zona.