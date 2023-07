Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ci ha lasciato non solo la memoria storica della cultura sassolese, ma un grande uomo che ha dedicato la sua intera vita al teatro Carani, a fianco del Commendator Roberto Costi: il primo ad entrare tutte le mattine, l’ultimo ad uscire il giorno della sua chiusura'. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Casolari, storico factotum del teatro Carani, conosciuto da tutti in città.'Una persona gentile e disponibile – prosegue il sindaco – schietto e diretto, particolarmente apprezzato da tutti anche per le sue esternazioni in dialetto, che mancherà a tutti noi. Alle sorelle, ai nipoti e pronipoti, ai tanti amici che lascia a Sassuolo vanno le più sentire e sincere condoglianze a nome mio, della Giunta e dell’Amministrazione comunale oltre che dell’intera città di Sassuolo'.Il funerale di Ruggero Casolari si svolgerà sabato 15 giugno, a partire dalle 10,30 in San Giorgio.