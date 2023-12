Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con queste parole l’assessore alle Attività produttive ed al Commercio Massimo Malagoli ricorda Anna Grazia Vacondio che si è spenta all’età di 63 anni ed i cui funerali, in forma strettamente privata, si sono svolti sabato scorso.Anna Grazie Vacondio aveva iniziato la sua attività di ristoratrice nel centro di Sassuolo all’età di 14 anni, al bar delle Vergini, per poi aprire il primo bar “Creperia” sotto i portici. Poi l’Art Cafè, la “Casa del cuoco” con la pasta fresca ed un alimentare.Conosciutissima e molto apprezzata, per le sue qualità umane, in città, amante degli animali, dei gatti in particolare.'Ai fratelli Ermanno e Claudio – prosegue l’assessore Malagoli – alla cognata Manuela, la nipote Marica col marito Enrico e le figlie Martina e Giulia, vanno le mia più sentite e sincere condoglianze, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, della Giunta e di tutta la città di Sassuolo'.