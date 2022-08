Sassuolo: alcol a minore in negozio vicinato, denunciato il titolare

Aveva venduto alcolici ad un minore di anni 16 e per questo il titolare di un negozio di vicinato etnico è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. Il negozio, gestito da uno straniero, è stato oggetto di controllo insieme ad altri esercizi commerciali e di somministrazione bevande, da parte della Polizia di Stato, intervenuta nelle principali vie e piazze del centro anche su segnalazione di diversi residenti per la presenza di giovani che consumavano alcolici in strada nelle ore serale, arrecando disturbo alla quiete pubblic. Da qui il servizio coordinato degli agenti in piazza Martiri Partigiani, via Aravecchia e Piazza Garibaldi durante il quale sono stati controllati sia gli esercizi commerciali sia i clienti, circa 40 persone. Nell'ambito di queste verifiche è emersa la vendita ad uno dei giovani presenti, minori di 16 anni, di alcol da parte di un esercente al quale è stato contestato il reato di reato di somministrazione di bevande alcoliche minori che ha portato alla denuncia.