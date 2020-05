Sassuolo: arresto per spaccio e bar chiuso per violazione norme Covid

Duecentoquaranta grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marjuana, materiale per il confezionamento delle dosi e 450 euro in contante provento di spaccio. E' ciò che i Carabinieri di Sassuolo hanno trovato all'interno di un appartamento del centro e sequestrato ad un 38enne accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed arrestato



Sempre in centro a Sassuolo i Carabinieri hanno notificato al titolare di un bar il provvedimento di chiusura emesso dal Prefetto di Modena e generato da un controllo effettuato dai militari durante l’emergenza COVID. All’interno del locale furono trovate diverse persone nonostante il decreto emergenziale imponesse la chiusura del locale

I militari della tenenza di Vignola, facente parte della competenza della comando di compagnia di Sassuolo, hanno tratto in arresto, a Vignola, un cittadino albanese, ventisettenne. Durante un servizio di perlustrazione l'uomo è stato sottoposto al controllo dai militari ed è emerso che nel 2018 era stato allontanato dal territorio nazionale in virtù di un decreto del prefetto di Bologna e, conseguentemente, la sua presenza sul territorio nazionale era irregolare.