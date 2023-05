Sassuolo, asta pubblica: 2170 euro all'associazione sostegno demenze

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













62 biciclette, un motorino elettrico, sedici telefoni cellulari, un pc portatile due orologi, bigiotteria: tutti oggetti aggiudicati questa mattina; rinvenuti e consegnati all’Ufficio Economato del Comune di Sassuolo che, trascorso il tempo di legge e diventatone proprietario, ha deciso di metterli all’asta devolvendo l’intero incasso di 2.170€ ad Ass.S.De. l’Associazione Sostegno Demenze Odv di Sassuolo.l lotto che ha destato maggior interesse è stato il numero 16, contenente un ciclomotore Piaggio modello Bravo: partito con una base d’asta di 100 euro è stato aggiudicato per 210 euro.Il lotto numero 23, comprendente due orologi, una catenina, una cavigliera, una web pocket e una macchina fotografica digitale, invece, è stato quello aggiudicato per la cifra inferiore: 30 euro come da base d’asta.Come specificato nell’avviso d’asta, i lotti sono stati consegnati all’aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta pubblica, senza garantirne lo stato d’uso o la funzionalità. L’Amministrazione si ritiene esonerata da ogni garanzia derivante dalle previsioni di cui all’art.1480 del Codice Civile e pertanto nessun reclamo e nessuna contestazione potranno essere prodotti prima o dopo l’aggiudicazione.