Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’ospedale ha ricevuto da una famiglia, che desidera restare anonima, una donazione di 60 mila euro che ha consentito di acquisire ’ecografo multidisciplinare che sarà utilizzato per supportare le valutazioni diagnostiche dei pazienti nelle differenti specialità.La donazione ha consentito anche l’acquisizione di un ulteriore ecografo portatile ‘smart’ utilizzabile ovunque e costituito da un’unica sonda con tecnologia wireless.“Davanti a questo gesto di generosità è difficile non restare senza parole. Abbiamo inviato una lettera di ringraziamento ai donatori e oggi siamo particolarmente felici di poter raccontare questa storia – sottolinea il Direttore Sanitario, Dr. Silvio Di Tella. L’unica richiesta dei benefattori è stata quella di dotare l’ospedale di uno strumento che fosse utile e funzionale. L’ecografo risponde proprio a queste logiche, garantendo una ottimale presa in carico dei pazienti e incrementando le capacità diagnostiche del nostro ospedale”.