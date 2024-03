Sassuolo, blitz dei Carabinieri all'autolavaggio, sanzioni per 12mila euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il controllo è scattato ieri. I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno effettuato una verifica presso un autolavaggio, con sede operativa a Sassuolo. Il controllo ha consentito di rilevare gravi irregolarità in materia di sicurezza ed individuare l’impiego al lavoro “in nero” di un lavoratore straniero, sprovvisto del permesso di soggiorno.

In particolare state rilevate numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra le quali la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’omessa sorveglianza sanitaria della salute dei lavoratori, la mancata formazione ed addestramento in materia di sicurezza dei dipendenti e l’omessa adozione di idonee protezioni per rischi elettrici.





Per le gravi violazioni accertate, il responsabile della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena ed è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Complessivamente sono state applicate sanzioni e ammende per oltre 12.000 euro.