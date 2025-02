Sassuolo: camion aggancia auto che ne impatta altre, chiusa via Montanara

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quattro macchine danneggiate, distrutta una colonnina di gas e un muretto e la strada chiusa al traffico per un paio di ore. Mattinata difficile a Sassuolo quando intorno alle 10 in via Montanara in prossimità dello svincolo con via per Montegibbio, un camion, per motivi ancora in corso di accertamento ha agganciato una vettura in sosta trascinandola per diversi metri. La macchina trascinata a sua volta avrebbe colpito altre tre auto parcheggiate lungo la strada e anche un muretto di cemento e una conduttura di gas.



Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita ma i danni sono ingenti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia locale è intervenuta anche Hera per mettere in sicurezza la colonnina danneggiata. Le vetture coinvolte sono state quasi tutte distrutte. Secondo una prima ricostruzione pare che il camion fosse stato caricato male e il portellone fosse rimasto aperto, per questo motivo un ferro sarebbe sporto andando ad agganciare la prima vettura. L’incidente ha bloccato la viabilità di tutta la strada che è stato necessario chiudere alla circolazione per più di due ore. Rimossi i mezzi incidentati e il camion la strada è stata riaperta intorno alle 12.30.