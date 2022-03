Sassuolo: Carabinieri sventano assalto a Banca Sella

La Pressa

Grazie all'avanzato sistema di videosorveglianza collegato direttamente con l'Arma, i militari erano in via Regina Pacis in pochi minuti mettendo in fuga due malviventi



Il sistema di sorveglianza della banca, attivo 24 ore su 24, ha immortalato subito la presenza di due individui vestiti di scuro che la scorsa notte con il volto travisato da cappucci si sono avvicinati all'ingresso della filiale di Sassuolo di Banca Sella in via Regina Pacis. L'intento era chiaro: entrare nella filiale forzando la porta. Tentativo svanito. Il sistema di sorveglianza è in diretto collegamento con la sala operativa dell'Arma che attivando immediatamente l'unità di pattuglia ha consentito ai militari di raggiungere il luogo dell'allarme dopo pochi minuti. Colpo sventato ma i due soggetti sono riusciti a fuggire. Indagini in corso.

