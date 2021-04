Sassuolo: chiuso per pericolo crollo cimitero di San Prospero

'L’accesso all’area interna il Complesso Cimiteriale Monumentale di San Prospero è interdetta'. Lo ha sancito nero su bianco l’Ordinanza n°100 a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, che prende atto del verbale effettuato dai tecnici preposti che evidenzia una situazione di pericolo.A seguito della segnalazione di un crollo, riferita al tetto della canonica della Chiesa di San Prospero, lunedì i tecnici incaricati hanno effettuato il sopralluogo presso l’intero Complesso Cimiteriale Monumentale di San Prospero, constatando situazioni di pericolo tali da vietarne l'accesso, per ragioni di sicurezza, con specifica ordinanza. Da questa si evince anche il rischio legato dalla possibile caduta di tegole/materiale edilizio/intonaco nelle aree di transito dei visitatori'Da qui l'ordinanza ad effetto immediato di rendere inacessibili il cimitero fino 'al termine dei relativi lavori di messa in sicurezza delle coperture del Complesso Cimiteriale di San Prospero'A SGP srl, spetterà a provvedere all’esecuzione del progetto di intervento per la messa in sicurezza delle strutture di copertura”Foto: Comune di Sassuolo