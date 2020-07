Sassuolo, dal 1° agosto il drive-in

Anche a Sassuolo c'è il Drive-in, il cinema all'aperto da gustare con accesso diretto con l'auto. Nello spazio all'aperto del Circolo Alpini di San Michele dei Mucchietti è tutto pronto per la visioneDi seguito, l'elenco dei film in programma01/08 - Grease, 1978, R. Kleiser05/08 - Bohemian Rhapsody, 2018, B. Singer08/08 - Frankenstein junior, 1974, M. Brooks12/08 - Chi trova un amico trova un tesoro, 1981, S. Corbucci15/08 - Sister Act: una svitata in abito da suora, 1992, E. Ardolino19/08 - Aladdin, 2019, G. Ritchie22/08 - Quattro matrimoni e un funerale, 1994, N. Newell26/08 - Titanic, 1997, J. Cameron29/08 - Cenerentola, 2015, K. Branagh

