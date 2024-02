Sassuolo, danneggia e imbrattata decine di auto e negozi: scoperto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 15 al 20 febbraio sono state raccolte 25 denunce di cittadini, in cui emergeva che i danneggiamenti consistevano nel taglio di pneumatici e l'apposizione di colla e pezzi metallici nelle serrature delle porte d'ingresso degli esercizi commerciali. Inoltre, quest'ultimi, sono anche stati oggetto di imbrattamento tramite l'utilizzo di materiale organico maleodorante.



Un uomo è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento continuato e per il reato della rimozione e danneggiamento di un apparecchio destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, nello specifico è stato utilizzato un estintore, prelevato da un cantiere, per imbrattare un veicolo con la polvere antincendio presente all'interno dell'estintore.

'Voglio personalmente ringraziare a nome di tutta la città di Sassuolo – afferma il sindaco Gian Francesco Menani – Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato che in brevissimo tempo hanno individuato e denunciato l’autore di questi gesti che, per un paio di giorni, hanno gettato sconforto e preoccupazione in città. La testimonianza di come il sistema di videosorveglianza non solo funzioni ma sia efficace ed efficiente, ma soprattutto di come il controllo del territorio sia alto e rapido nell’individuare chi pensa di delinquere rimanendo impunito'.