Sassuolo, distruggono vetrina con tombino poi fuggono

Ancora una notte funestata da danneggiamenti a Sassuolo. Ancora una volta un negozio del centro ad essere preso di mira da ladri o forse solo da vandali. Perché l'episodio, l'ultimo in ordine di tempo, che la scorsa notte ha rovinato il primo sonno dei residenti di via XXIII aprile, in pieno centro, ha qualcosa di anomalo. Erano passate le 24 quando la serracinesca del negozio di articoli sportivi è stata alzata da un gruppo di persone, due forse tre stando al racconto di alcuni residenti. Quel tanto sufficiente a togliere la protezione alla vetrina così esposta all'atto vandalico. Uno di loro afferra un tombino di ghisa della fognatura della via e lo scaglia contro la porta di accesso, sfondandone il vetro. Un boato con rumore di materiale infranto che sveglia i residenti. Giusto il tempo di rendersi conto che cosa è successo che i malviventi si dileguano. Alcuni li vedono allontanarsi nell'ombra, ma senza fretta, dopo avere riposizionato in malo modo tombino nella sua sede. Un particolare strano, quest'ultimo, che fa pensare che quell'atto fosse finalizzato non al furto ma ad un vandalismo fine a se stesso. All'interno del negozio conosciuto come 'di Pio' nulla sarebbe stato asportato nonostante il fatto che lo sfondamento della vetrata avrebbe garantito l'accesso ai malviventi. Sul fatto indagano i Carabinieri di Sassuolo giunti sul posto dopo pochi minuti dalla chiamata dei residenti.E' soltanto l'ultimo di una serie di fatti di cronaca che hanno colpito il centro storico di Sassuolo nelle ultime settimane di inizio estate. Venerdì notte era stato preso di mira con gravi danni bar di Piazza Garibaldi. Analoga la dinamica, ripresa dalle telecamere che mostrano alcuni ragazzi sfondare la vetrata del bar con un tombino senza successo per poi riuscire ad entrare dalla porta a vetri della cucina, rubare l'incasso (circa 450 euro) e fuggire. Un episodio condannato dal Direttore di Confesercenti Area Distretto Ceramico, Emanuele Costetti. 'Il centro storico va tutelato e le attività commerciali devono poter lavorare in piena sicurezza senza la paura di continui furti e atti vandalici' - ha affermato