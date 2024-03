Sassuolo, domenica il Terzo Memorial Bruno Ascari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il concerto, a cura dell'Associazione di promozione sociale Amici della Musica Nino Rota di Fiorano Modenese, vedrà l'esibizione di due formazioni quali l'Ensemble Nino Rota, e l'esordiente Ensemble Combinazioni. Il primo è una realtà consolidata da oltre vent'anni nel panorama musicale fioranese ed è un ensemble di fiati diretto da Adriano Taccini che proporrà un concerto su musiche di Burt Bacharach sulla scia di quanto fatto lo scorso anno a Spezzano in occasione del tradizionale concerto di Ferragosto al castello. Il secondo, diretto da Roberta Prandi esordisce con una formazione di archi e fiati in un concerto che comprende musiche di Frederick Loewe, Ennio Morricone, Nino Rota e, per l'appunto, Bruno Ascari.

Il Memorial Scaio nasce nel 2022 su iniziativa di Mirco Bondi, fondatore dell'associazione Nino Rota di Fiorano e amico di Ascari, al quale ha dedicato anche un libro. Il memorial nasce soprattutto per ricordare la produzione artistica di “Scaio” la quale «ha come fondamento il legame che Bruno aveva con la sua città, Sassuolo che amava moltissimo. Dentro alla sua musica si trovano brani dedicati a personaggi o ad importanti personalità della comunità sassolese» spiega Bondi «Se prima di lui la musica sassolese ha dato maggiormente attenzione ai rindondanti aspetti consumistici e di facciata, oggi non pi può fare a meno di rivalutare la sua figura. Ascari, pur avendo un linguaggio semplice e lontano da rivoluzioni stitlistiche ha percorso una strada mai battuta in precedenza nella storia musicale di Sassuolo».



Bruno Ascari inoltre era un apprezzato insegnante alle scuole medie Ruini di Sassuolo «Non dare il giusto valore a tutta la sua produzione sarebbe una grave mancanza nei confronti di un cittadino e artista locale che ha amato, come pochi, luoghi e persone della propria città, con un'attenzione particolare per i giovani, che ha saputo coinvolgere durante i suoi anni di insegnamento».



L'associazione di promozione sociale Amici Della Musica Nino Rota cura il memorial dal 2022 e lo fa con realtà musicali nate al suo interno come l'Ensemble Classico Nino Rota e, per l'appunto, il neonato Ensemble Combinazioni che esordirà proprio in questa occasione. L'associazione, attiva a Fiorano dal 1988, ha come finalità la diffusione e la pratica della musica. Nella sua sede, collocata nella storica Villa Cuoghi di Fiorano, si tengono corsi di musica per tutte le età. Oltre agli ensemble classici, l'associazione comprende anche la banda Flos Frugi ed è un luogo importante dove tanti giovani musicisti trovano spazio per la loro creatività.

Stefano Bonacorsi