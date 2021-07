Sassuolo, ferisce col cutter e aggredisce la ex compagna: arrestato

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Sassuolo hanno arrestato un 27enne residente a Modena per minaccia, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. L’uomo, dopo aver attirato con una scusa l’ex compagna all’interno della sua autovettura, una ragazza di 19 anni di Sassuolo, al culmine di un litigio iniziato per futili ragioni di gelosia, l’aveva minacciata con un cutter, aggredendola e provocandole delle lesioni poi giudicate guaribili dal Pronto soccorso dell'ospedale di Sassuolo in 30 giorni.L’aggressore è stato fermato dai carabinieri intervenuti immediatamente su segnalazione della donna e arrestato. Verrà giudicato con rito direttissimo.

