Sassuolo e Mirandola festeggiano la giornata della Memoria e sacrificio alpino

Si svolgerà domani, giovedì 26 gennaio a partire dalle 15 in via Padova, presso la sede degli Alpini di Sassuolo, la posa di una corona d’alloro al monumento dedicato agli Alpini, in occasione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”.La legge 5 maggio 2022, 44, ha infatti stabilito l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino individuandola nella data del 26 gennaio di ciascun anno.Scopo del provvedimento è quello di tenere vivo il ricordo della battaglia di Nikolajewk a, combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943 e di promuovere 'i valori della difesa della sovranità e dell'interesse nazionale nonché dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano'.Quello di domani pomeriggio è un momento di celebrazioni aperto a tutta la cittadinanza alla presenza del sindaco, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Associazione Nazionale Alpini.Stesse parole arrivano da Mirandola.'La Lega Mirandola, ricordando l'importanza del corpo degli Alpini e delle attività svolte dall'Associazione Nazionale Alpini, si accoda all'encomio del sindaco Alberto Greco in ricordo di quegli eroi che, ottanta anni fa, combatterono la battaglia di Nikolajewka - scrive Guglielmo Golinelli -. Uomini coraggiosi e dediti che sacificarono tutto per la difesa della Patria e dei suoi confini. Eroi, troppo spesso non ricordati come tali o addirittura stigmatizzati dall'inaccettabile opera di revisionismo postuma al secondo conflitto mondiale, il cui ricordo ancora oggi è vivo e di grande ispirazione evocativa per le giovani generazioni'.