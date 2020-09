Sassuolo, finti tecnici del gas tentano di truffare anziana: arrestati

Venerdì scorso alle 12 i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato due finti tecnici del gas per tentata truffa in concorso. I militari si sono insospettiti dei due giovani che, entrando in un condominip, si erano attaccati al petto dei cartellino di riconoscimento da tecnici di una società di erogazione di servizi pubblici. I carabinieri li hanno visti parlare insistentemente con un’anziana signora chiedendogli di poter verificare e sostituire il contatore del gas in quanto erano stati segnalati dei guasti. L’anziana signora, un po’ smarrita, in un primo momento ha risposto che non aveva notato alcun guasto per poi, alle successive insistenze, permettere comunque ai due di entrare.Come in diverse altre circostanze e con la scusa di dover riparare la caldaia, hanno cercato di convincere l’anziana signora a riporre tutti gli oggetti in oro o denaro, valori che poi, evidentemente, avrebbero portato via.L’intervento dei carabinieri è scattato immediatamente, durante il quale uno dei due finti operatori ha anche tentato la fuga venendo subito acciuffato e bloccato.I due, un 22enne di origini marocchine e 38enne sassuolese, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’accusa di tentata truffa e condotti oggi al processo per direttissima.