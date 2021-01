Sassuolo: fugge dai Carabinieri poi li aggredisce, arrestato 27enne

Dovrà presentarsi ogni giorno dai Carabinieri e non potrà spostarsi dalla propria dimora sassolese, il 27enne di Sassuolo che nella notte si è reso protagonista di una serie di azioni che lo hanno portato all'arresto da parte di CarabinieriI militari erano stati avvertiti dalla segnalazione di alcuni cittadini rispetto alla rottura, da parte dell'uomo, a bordo di un auto, di un cancello di un area privata e del successivo ingresso non autorizzato in un cortile. All'arrivo dei Carabinieri, l'uomo si è dato alla fuga, facendo scattare l'inseguimento da parte dei Carabinieri. Inseguito dalla gazzella, dopo alcune centinaia di metri l'uomo ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada ma continuando la fuga a piedi nei campi circostanti. Raggiunto dai militari ha opposto attiva resistenza sgomitando, cercando di divincolarsi e trascinando i carabinieri a terra i quali tuttavia riuscivano ad immobilizzarlo. L'arresto, operato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio, e’ stato convalidato ieri mattina e l'uomo e’ stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione al locale organo di Polizia Giudiziaria e all'obbligo di dimora nel comune.