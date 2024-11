Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intuendone l’intento, il sorvegliante ha chiamato i Carabinieri della locale Compagnia, diretta dal Capitano Michele Ognissanti.Sul posto è stata inviata una pattuglia che ha individuato e fermato i due uomini, ultracinquantenni, italiani senza fissa dimora e con alcuni precedenti penali a carico.La perquisizione eseguita sui due ha consentito di rinvenire quanto poco prima asportato, privato delle confezioni e dei dispositivi antitaccheggio per eludere l’allarme alle casse. La refurtiva così recuperata, per un valore complessivo di circa 200 euro, è stata restituita agli aventi diritto.Tratti in arresto nella flagranza del reato per furto aggravato in concorso, i due uomini sono stati condotti questa mattina in Tribunale di Modena dove il Giudice, dopo aver convalidato la misura precautelare adottata dai militari, ha disposto, nei confronti di entrambi, il divieto di dimora nel comune di Sassuolo.