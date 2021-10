Sassuolo: i bambini delle elementari adottano un monumento

Si è svolta questa mattina, in piazzale Della Rosa, la cerimonia di adozione simbolica di un monumento cittadino da parte degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord.Il progetto “Adottiamo un monumento della nostra città”, rivolto agli studenti delle scuole primarie dell’istituto, consiste nell’adozione simbolica da parte degli studenti di monumenti, chiese e piazza di sassuolo, in modo da rendere sempre più attenti e partecipi gli alunni alla vita cittadina.Alla presenza del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini e dell’Assessore alla Cultura Angela Ruini, Preside e Vicepreside ed insegnanti dell’Istituto hanno organizzato la cerimonia di consegna per le classi 4^ A e B delle Collodi, 4^ A e B delle Vittorino Da Feltre e 4^B delle Bellini.

