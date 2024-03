Sassuolo, il Pd contro Menani candida il 32enne Mesini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Matteo Mesini, 32 anni, lavora come ingegnere presso un’azienda multinazionale del territorio, per la quale si occupa di product management.Nato e cresciuto a Sassuolo, città in cui ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale negli ultimi dieci anni.'Quello di Matteo rappresenta il profilo perfetto, una sintesi di esperienza, competenza e apertura al dialogo, valori che il PD di Sassuolo intende mettere al centro della propria campagna elettorale. Siamo convinti - afferma Nicoletta Bagni, segretaria del Pd di Sassuolo - che Matteo Mesini sia la persona giusta per guidare la città nei prossimi cinque anni e non solo.

Le qualità della persona sono emerse durante le consultazioni indette dal PD in merito al profilo del candidato sindaco per il centrosinistra: le sue doti di leadership, la sua competenza e la sua passione per la comunità di Sassuolo saranno preziose per costruire un nuovo progetto di città, più innovativa, più ambientalista e più solidale'.



'Ho scelto di candidarmi a sindaco - dichiara Matteo Mesini - motivato dalla profonda convinzione nel potenziale della nostra città e dalla volontà, che sento in tantissimi cittadini, di farsi carico insieme del futuro comune. Sassuolo merita un’amministrazione che sia all’altezza delle sfide attuali, con una visione chiara per il suo sviluppo. L’amministrazione uscente ha fallito nel fornire una leadership efficace, lasciando la città priva di una direzione e di un piano per il futuro. È ora fondamentale unire le forze del centrosinistra per costruire una squadra coesa che si ponga all’ascolto dei cittadini e che lavori insieme per il bene della città, che ne abbia cura. Insieme abbiamo l’ambizione di costruire un programma innovativo che metta al centro i giovani, tutte le famiglie e la loro qualità di vita, la sostenibilità ambientale e sociale. Siamo convinti che prendersi cura del futuro di Sassuolo significhi investire a partire da questi ambiti oggi più che mai cruciali'-