Sassuolo: in auto con cocaina e hashish, fermato e arrestato

Fermato nel corso di un servizio perlustrativo serale attuato dai Carabinieri è risultato essere in possesso, trasportate a bordo dell'auto sulla quale viaggiava, di due dosi di cocaina ed hashish. In quantità sufficiente a fare scattere l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 40enne marocchino, già noto alle forze di Polizia. A bordo dell'auto, fermata alla ore 22, al limite dell'orario del coprifuoco, viaggiava anche un passeggero sanzionato come il conducente arrestato per per violazione del divieto di mobilità previsto dalla normativa anti-covidSempre ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, hanno arrestato verso le ore 15.00 a Castelfranco Emilia, un 26enne del luogo- L'arresto è avvenuto a causa della violazione del regime degli arresti domiciliari disposta a seguito di una condanna per rapina, lesioni personali e danneggiamento il 1° aprile 2020.