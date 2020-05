'Sassuolo, inaccettabili offese: i due consiglieri Pd si dimettano'

'Frasi inaccettabili dall'opposizione, chiediamo atto di responsabilità politica'. Così il gruppo consiliare di Forza Italia di Sassuolo sull' audio che vede protagonisti due consiglieri del Pd contro il comandante Faso.'Chi fino a ieri predicava solidarietà, umanità e senso di comunità è invece pieno di invidia sociale: l’obiettivo non è lavorare per il bene dei cittadini, ma rappresentare falsamente ed in modo fuorviante la realtà dei provvedimenti che la maggioranza attua, solamente per un tornaconto elettorale - afferma Forza Italia per bocca di-. Siamo sempre favorevoli al confronto politico nel merito delle questioni che si affrontano, anche in modo schietto, ma troviamo inaccettabile che si facciano allusioni in maniera gratuita ed indecorosa. Come forza di maggioranza noi stiamo lavorando per non lasciare indietro nessun cittadino, stiamo pensando al rilancio della città ed a proseguire il nostro mandato seguendo il programma per cui siamo stati votati, anche facendo un passo indietro quando le misure che vengono adottate non sono chiare alla cittadinanza. Siamo costretti a chiedere le dimissioni dal Consiglio Comunale dei consiglieri coinvolti, auspichiamo almeno in questo caso un minimo di senso di responsabilità non politica, ma morale'.