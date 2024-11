Sassuolo, inaugura l'EcoGiardino di Sassuolo realizzato dagli studenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'idea è infatti nata dai ragazzi al termine di un percorso didattico di Educazione Civica avviato nel 2022 dall'Associazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa (associazione dalla quale il Consorzio Forestale è nato) ed è stata sviluppata durante lo scorso anno scolastico da Mutina Arborea.Con il coinvolgimento di diversi docenti sono stati trattati trasversalmente i temi legati alla biofilia, fino ad arrivare alla realizzazione dell'EcoGiardino.L’intervento si inserisce nel progetto più ampio di riqualificazione “verde” dal nome “SVolta Green” che proseguirà in primavera con la riforestazione delle aree esterne all’edificio scolastico, e per la quale è stata attivata una campagna di raccolta fondi.

Tra gli aspetti più interessanti da sottolineare c’è proprio il coinvolgimento dei ragazzi, ingaggiati dalla prima fase di progettazione sino alla necessaria manutenzione dell'EcoGiardino - con la raccolta di foglie e la pulizia delle aiuole. Un gruppo di studenti inoltre si è reso protagonista del video informativo della campagna di crowdfunding, che che è possibile guardare qui.



L’EcoGiardino verrà inaugurato domani giovedì 21 novembre alle 9:15 in Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 5, a Sassuolo.La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ed interverranno, oltre alla Dirigente Scolastica Sabrina Paganelli, alla Professoressa Valeria Storari e agli studenti dell’Eco Comitato della scuola, Silvia Pini e Marcella Minelli, rispettivamente Presidente e Direttrice Tecnica del Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale. Seguiranno poi l’assessore all’ambiente Chiara Tonelli e dell’assessore all’istruzione Maria Savigni, entrambe per il Comune di Sassuolo



Soddisfatta per il lavoro portato avanti dagli studenti è la dirigente scolastica, Sabrina Paganelli: 'L’EcoGiardino è un progetto che è stato proposto dai nostri ragazzi, nato da una loro idea all’interno del percorso di educazione civica ed è una progettazione che dura da circa due anni. Mutina Arborea ha ascoltato e seguito attivamente gli studenti, motivandoli e orientandoli, e ha realizzato insieme a loro l’EcoGiardino. Giovedì inaugureremo un luogo di apprendimento, ispirazione e soprattutto di benessere per tutti, proprio grazie al ruolo svolto dalle piante'.



Ad oggi i ragazzi si sono occupati della manutenzione delle aiuole ma l’impegno non finisce qui e per continuare a rigenerare le aree verdi esterne intorno all’Istituto “Volta”, è stata attivata in questi giorni una campagna di crowdfunding, quindi di raccolta fondi, con l’obiettivo di continuare a prendersi cura dell’Ecogiardino per farlo crescere forte e rigoglioso.

Tutti, aziende ma anche singoli cittadini, possono aderire alla campagna con una donazione cercando “Svolta Green” sul portale ideaginger.it.



Tra gli obiettivi principali della campagna c’è quello di raccogliere i fondi per manutenere l’EcoGiardino per 4 anni, garantendo l’attecchimento e la sopravvivenza delle piante, nonché la rigenerazione dei parcheggi sul fronte della scuola e la creazione di un polmone verde sul retro.

L’EcoGiardino è patrocinato dal Comune di Sassuolo e dalla Provincia di Modena.