'Rifondazione Comunista esprime la propria solidarietà alla docente Antonella Paone, supplente di lettere e storia presso l'Istituto Baggi di Sassuolo, che ha denunciato di non ricevere lo stipendio dal mese di ottobre'. Così Rifondazione Comunista Federazione di Modena.'Riteniamo inaccettabile e profondamente indignante una situazione del genere, che, come evidenziato dalla Flc Cgil, non è un caso isolato, ma coinvolge un centinaio di docenti precari che lavorano con supplenze brevi e temporanee. Chiediamo pertanto al Provveditorato di attivarsi con urgenza per risolvere questa problematica, garantendo il pagamento dei compensi arretrati e la regolarità dei futuri stipendi - continua Rifondazione -. Il personale docente supplente è fondamentale per garantire la continuità educativa di studenti e studentesse. Non possiamo tollerare da parte del Ministero dell’Istruzione e da quello dell’Economia un trattamento che li umilia e li fa sentire come insegnanti di serie B, e denunciamo con forza l’inadempienza di un governo che, come datore di lavoro, non paga regolarmente i propri dipendenti. Rifondazione Comunista si schiera al fianco di tutti gli insegnanti che vivono in condizioni di incertezza e precarietà e si impegna a sostenere le lotte per il riconoscimento dei loro diritti, affinché venga garantito un salario giusto e puntuale per il lavoro svolto. È tempo di restituire valore e dignità a chi si dedica con passione e impegno all’educazione delle nuove generazioni'.