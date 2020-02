Sassuolo, intossicazione da monossido: ricoverati padre e figlia

Questa notte verso mezzanotte e venti i vigili del fuoco sono intervenuti in una abitazione di via Ghiarola Nuova a Sassuolo dopo che due residenti, padre e figlia (di 48 e 22 anni), hanno lamentato malesseri e sono stati ricoverati all'ospedale di Sassuolo. Nell'abitazione è stata individuata la presenza di monossido di carbonio e in via precauzionale è stato disattivata l'impianto gas.