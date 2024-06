Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Capogruppo in maggioranza durante la Giunta Pistoni, consigliere comunale di opposizione durante la Giunta uscente, Matteo Mesini coi suoi 32 anni è il sindaco più giovane che la città di Sassuolo abbia mai avuto.

'Il ruolo che ricoprirò da oggi – afferma il sindaco Matteo Mesini – è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra compiuto quotidianamente e senza mai guardare l’orologio da un gruppo di persone che da coalizione sono ben presto diventate amici. È stata una campagna elettorale meravigliosa, perché ci ha permesso di crescere incontrando tantissime persone che hanno condiviso con noi idee, progetti e riflessioni che sono diventate la spina dorsale del nostro programma, l’obiettivo dei prossimi 5 anni di Amministrazione. Sono convinto che i sassolesi abbiano premiato l’ascolto, la disponibilità e la voglia di dar vita ad un’idea di città migliore che tutta la mia squadra, che non finirò mai di ringraziare, ha dimostrato giorno dopo giorno, quartiere dopo quartiere. Il risultato di lunedì offre all’intero Distretto una straordinaria opportunità: facendo squadra con i colleghi degli altri comuni faremo di tutto per trasformare un sogno in una nuova realtà'.