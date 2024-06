Sassuolo, Menani si arena: il nuovo sindaco è Matteo Mesini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Matteo Mesini è il nuovo sindaco di Sassuolo. Il candidato del centrosinistra ha battuto al primo turno il sindaco uscente Francesco Menani. Per il centrodestra e per la Lega in particolare, uno smacco senza precedenti. Sassuolo era la vera roccaforte del centrodestra e ora è stata persa. Mesini ha vinto con poco più del 50% dei consensi, Menani si è fermato al 41,3%, seguono Macchini (5,5%) e Gugliucci (2,5%). A trascinare la vittoria di Mesini un Pd ad oltre il 30% dei consensi.