Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una figura storica per la città, punto di riferimento assieme ai suoi predecessori, per quella Sassuolo che settimana dopo settimana aumentava i suoi residenti grazie a quell’immigrazione prevalentemente dal sud, ma anche dall’appennino, che cercava lavoro e stabilità nelle fabbriche ceramiche.'Una persona che tutti ricordano – afferma il sindaco Gian Francesco Menani – per serietà, schiettezza ed onestà. Ai suoi famigliari, ai tanti amici che lascia vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione Comunale tutta e dell’intera città di Sassuolo'.I funerali avranno luogo lunedì 29 aprile, dalle ore 10,15 partendo dall’Ospedale di Sassuolo direttamente alla Chiesa Parrocchiale della SS Consolata.