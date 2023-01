Sassuolo, muore improvvisamente a 65 anni il dottor Di Giovanni

Ha prestato servizio per oltre un trentennio negli ambulatori di Formigine e Sassuolo

Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morto improvvisamente a 65 anni il dottor Renzo Di Giovanni, storico otorino del Distretto sanitario sassolese.



'La Direzione dell’Azienda USL di Modena, unitamente ai colleghi del Distretto sanitario di Sassuolo, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa - si legge in una nota -. Lo stimato professionista ha prestato servizio per oltre un trentennio negli ambulatori di Formigine e Sassuolo, diventando nel tempo uno degli otorini più conosciuti del territorio, scelto dai pazienti per la sua grande competenza, umanità ed esperienza. L’Ausl è vicina alla famiglia del dottor Di Giovanni in questo momento di profondo dolore'.





