Sassuolo: nascondeva cocaina nei pennarelli, arrestato

Venticinque grammi di cocaina, divisi in 20 dosi nascoste all'interno di diversi pennarelli che un trentenne maghrebino aveva a bordo della sua auto, e in 5 dosi nascoste nell'appartamento dove i Carabinieri hanno esteso la perquisizione iniziata dall'auto e dove hanno rinvenuto anche 1520 euro in contantii, anch'essi sequestrati come provento di spaccio. Quantità di droga e di contante sufficiente per fare scattare l'arresto di cittadino maghrebino trentenne, dimorante nella zona di Castelvetro, al quale è stata contestata la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.Nel corso di un'attività di controllo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassuolo lo avevano fermato poco prima sulla Strada Provinciale 156 a bordo della sua autovettura. L'uomo si era subito dimostrato nervoso e preoccupato tanto da indurre i militari ad approfondire il controllo effettuando una perquisizione personale e del mezzo. La sorpresa per i militari è stata quando, ispezionando attentamente dei pennarelli indelebili nel vano porta oggetti, all’interno di questi vi hanno trovato ben 20 dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altre 15 dosi della medesima sostanza, per un peso totale di 25 grammi. Lo straniero è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri per essere giudicato oggi con rito direttissimo.