Sassuolo: negozi del centro presi d'assalto nella notte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nella notte appena trascorsa, Sassuolo è stata teatro di numerosi episodi di furti e vandalismo ai danni di esercizi commerciali. Tra le vie più colpite spiccano viale Gramsci, via Aravecchia, via Cavallotti e altre zone del centro cittadino. Le incursioni, caratterizzate dalle cosiddette 'spaccate', hanno causato danni significativi alle vetrine e agli ingressi dei locali, lasciando nello sconforto i commercianti che si sono ritrovati con beni sottratti e strutture compromesse.

Le Forze dell’Ordine, tra cui Polizia e Carabinieri, sono intervenute tempestivamente e sarebbero riuscite a fermare e identificare responsabili di alcuni dei colpi. La loro azione ha evitato ulteriori danneggiamenti. Il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha espresso piena solidarietà agli esercenti colpiti. “A loro va la vicinanza mia personale e dell’intera Amministrazione comunale”, ha dichiarato, sottolineando la gravità degli episodi.

Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il loro tempestivo intervento, evidenziando il ruolo cruciale che queste giocano nella tutela della sicurezza e della legalità.Il primo cittadino ha ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per prevenire e contrastare simili eventi in futuro. “Purtroppo a subire le conseguenze sono ancora una volta commercianti e cittadini onesti: a loro ribadiamo tutta la nostra vicinanza”, ha aggiunto, promettendo un impegno costante per garantire maggiore sicurezza alla comunità.L’episodio ha acceso i riflettori sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e vigilanza, affinché eventi del genere non si ripetano e la città possa tornare a vivere con tranquillità.