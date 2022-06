Sassuolo, parchi al setaccio, 59 persone controllate, tutto regolare

Servizio straordinario finalizzato al contrasto del crimine diffuso, in particolare dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti quello condotto ieri sera a Sassuolo dal personale del locale Commissariato di P.S., unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale e con il concorso di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.L’attività di prevenzione, con pattugliamenti appiedati e veicolari, è proseguita fino a tarda notte ed ha interessato principalmente i parchi cittadini, tra i quali “Le Querce”, “Arcobaleno”, “Vistarino” e “Amico”, nonché il polo scolastico di Piazza Falcone e Borsellino.59 le persone complessivamente identificate nel turno e 37 i veicoli controlli. Le verifiche non hanno evidenziato irregolarità o fatti rilevanti per la sicurezza pubblica.I servizi straordinari di prevenzione proseguiranno anche nelle prossime settimane nei diversi quadranti orari.

