I controlli sono stati focalizzati in prossimità degli esercizi e in luoghi di aggregazione. Durante le fasi di controllo, in centro a Sassuolo, la pattuglia del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale, ha individuato e fermato un uomo a piedi, segnalato dal cane antidroga: in tasca nascondeva ventuno dosi di cocaina e 490 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale. I militari hanno esteso il controllo presso il domicilio dell’uomo dove hanno rinvenuto altre trenta dosi del di sostanza, oltre al materiale per la pesatura ed il confezionamento.Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Questa mattina, l’arrestato, su disposizione del Giudice del Tribunale di Modena, è stato tradotto presso il carcere di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Nell’ambito attività di controllo, i Carabinieri delle Stazioni di Formigine e Maranello, unitamente ai Carabinieri del NAS di Parma, hanno eseguito controlli e ispezioni igienico-sanitarie ad una macelleria e due bar ubicati nella zona centrale della città. Nel corso delle attività, sono state identificate e controllate oltre 20 persone e rilevate alcune criticità igienico-sanitarie negli esercizi, che hanno comportato, in un caso, sanzioni amministrative per cinque mila euro.