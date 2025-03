Sassuolo: petizione per spostare eventi da piazza Martiri, ma tra i commercianti scoppia un caso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Imbarazzante situazione quella che si è venuta a creare in Municipio a Sassuolo, tra amministrazione, un gruppo di commercianti e il comitato dei commercianti di Sassuolo, presieduto da Elena Zanni.

Il tutto ha origine alcuni giorni fa. L’Assessore al Commercio e centro storico Federico Ferrari aveva ricevuto in Municipio una delegazione che ha consegnato 133 firme di commercianti del centro storico portando all'attenzione dell'Amministrazione due proposte: la prima di 'spostare gli eventi da Piazza Martiri Partigiani a piazzale Della Rosa lasciando la stessa adibita a posteggio auto'. La seconda - specifica una nota del Comune, 'aumentare i posti auto eliminando lo spazio di fronte alla BPER riservato a moto e motorini e di sfruttare al meglio lo spazio centrale della Piazza stessa e l'area pedonale oltre la Guglia..



Ne segue la reazione del Comitato dei Commercianti Centro Storico, che per voce della presidente Zanni precisa: 'Si tratta di una iniziativa individuale di un commerciante, sono state raccolte alcune firme, su vari fogli, affermando che questo sarebbe servito per richiedere l'aggiunta di alcuni parcheggi agli estremi di piazza Martiri Partigiani (davanti a BPER e nella 'punta' sud).Specifichiamo che quanto avvenuto non ha nulla a che fare con il nostro Comitato (che non ne era neanche a conoscenza), poiché contrario ai principi istituzionali di promozione ed organizzazione degli eventi che animano il centro storico.

Le manifestazioni (Fiere d'ottobre, Giovedì sotto le stelle, Mercati e tutti gli altri Eventi) - specifica Zanni - dovranno pertanto mantenere la loro tradizionale ubicazione, al fine di attrarre maggiori presenze nel cuore del centro' - sottolinea Zanni che, nel metodo, richiama in una nota inviata anche a mezzo stampa, ad una maggiore attenzione e agli opportuni distinguo l'opinione pubblica, gli organi di informazione e, indirettamente, l'amministrazione comunale. 'Per qualsiasi richiesta o esigenza vi invitiamo, in futuro, come sempre, a confrontarvi con Presidente e referenti del Comitato Commercianti, che rimangono a disposizione per qualsiasi informazione' - conclude.'Stupisce che la Presidente Zanni, che ringrazio per l'incessante lavoro di coordinamento che porta avanti - afferma il sindaco Mesini sottolineando comunque l'importanza di una azione come una petizione - sia stata lasciata all'oscuro di questa iniziativa così come le Associazioni di Categoria, peraltro in un momento di progettazione condivisa per la nascita dell’Hub del centro storico”.Il sindaco entra poi nel merito delle proposte presentate: 'La prima proposta, così come condiviso con la Presidente Zanni, mi trova, personalmente, fermamente contrario in quanto la raccolta firme pone come soluzione a tutti i problemi del commercio in centro storico quello dei parcheggi. Spostare ogni evento da Piazza Martiri Partigiani significherebbe spostare le Fiere d’Ottobre dal luogo naturale in cui si svolgono da 500 anni, gli stessi mercati ambulanti del martedì e venerdì dovrebbero essere spostati e tutti ricordiamo il disagio subito all’epoca della ristrutturazione della piazza. Non solo: Sassuolo in Fiore, il Mercato Europeo, i Giovedì di Luglio, le iniziative del Natale, l’imminente Giro-E: tutti i principali eventi cittadini dovrebbero traslocare a favore di una piazza che non sarebbe più tale. Sono convinto che questi appuntamenti siano d'aiuto per portare beneficio non solo alla città in generale quanto direttamente alle vendite: l'obiettivo è quello di portare visitatori e clienti in centro per far conoscere l'offerta commerciale dei nostri negozi in modo da creare movimento per i giorni in cui non ci sono appuntamenti organizzati. L'impostazione attuale della piazza offre già numerosi posteggi e, se fosse una mera questione di numero di parcheggi a determinare le vendite, avremmo oggi un trend diverso da quello attuale. Pertanto i parcheggi sono uno dei fattori chiave, ma non l'unico su cui Amministrazione, Associazioni di categoria, il Comitato e i commercianti devono concentrare le nostre energie'- continua il sindaco Mesini“Siamo al lavoro al Piano di accessibilità del centro storico - gli Assessori David Zilioli e Federico Ferrari proseguono nell’analisi delle proposte - e da inizio marzo è partita la fase di raccolta dati e di progettazione condivisa i cui esiti saranno illustrati in un incontro con la comunità e tutti gli interessati a inizio di maggio: un momento di restituzione di quanto emerso per poter avere una solida base per tutte le progettazioni future.”“L’attuale assetto della Piazza – aggiungono gli Assessori - rispecchia le scelte della precedente amministrazione e questa raccolta firme dimostra che non funziona e che va migliorato: serve una migliore accessibilità, un numero di parcheggi che abbia una maggior rotazione e un ridisegno anche delle altre modalità di accesso al centro storico che coinvolgono il trasporto pubblico locale e la mobilità dolce. Sono in arrivo altri 257 parcheggi nel multipiano di Via Pia e al momento non servirebbero dunque altri posti auto, ma vanno utilizzati meglio quelli attuali. Obiettivo del Piano è proprio quello di mappare le esigenze della comunità per rendere più funzionale l'accessibilità del centro storico per residenti, lavoratori, commercianti, visitatori e clienti. Per quanto concerne lo spazio di fronte alla BPER, la valutazione è inserita all'interno del Piano, sia per quanto concerne il trovare una nuova zona per motocicli, sia se vi è lo spazio necessario per la manovra delle auto che per capire anche cosa comporti togliere le attuali borchie segnaposto”.