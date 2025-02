Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un 28enne modenese è indagato per porto abusivo di armi e multato per plurime violazioni al codice della strada.E' successo la scorsa notte a Sassuolo. I carabinieri sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte di un uomo che era stato gravemente tamponato in un incrocio. È stata la vittima dell’incidente a spiegare cosa fosse accaduto: mentre stava attraversando un incrocio, un’auto aveva centrato il suo furgone e il conducente, una volta sceso, era scappato a piedi. Giunti sul posto i carabinieri di Sassuolo hanno identificato l’autore dell’incidente che, durante l’esecuzione dei rilievi stradali, è poi tornato sul posto dando giustificazioni poco plausibili del suo comportamento.Eseguendo un’ispezione sulla sua auto, i carabinieri hanno trovato una pistola custodita nel cruscotto: si trattava di una pistola a gas priva del tappo rosso all’estremità della canna, munita di ricarica e piombini di scorta. L’arma, del cui porto il 28enne non ha dato una giustificazione lecita, è stata sequestrata e verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti per chiarirne la potenzialità offensiva. L’uomo è stato dunque indagato per il porto abusivo di armi e sanzionato per plurime violazioni al codice della strada.